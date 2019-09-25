Экономика
Мойка78Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения инфляции ниже целевого показателя в 4% «подкрутку» со стороны Центробанка. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
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Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 13:01
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:34
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 12:34
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Энергетика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Футбол
«Рубин» поддержал тренерский штаб
«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
Евро-футбол.ру 13:23
Происшествия
Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии
Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии.
Время Пресс 03:14
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости 14:24
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Культура
Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников
Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
МР7.ру 24 сентября в 14:03
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Религия
Крестовоздвижение: в чем суть праздника и как его отмечать
27 сентября все православные верующие отметят праздник Воздвижения святого и животворящего Креста Господня, или коротко Крестовоздвижение.
МИР 24 10:32
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18