Экономика

Мойка78Мойка78Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения инфляции ниже целевого показателя в 4% «подкрутку» со стороны Центробанка. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
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Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции

Взгляд.рувчера в 10:38

Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

Ведомостивчера в 11:10

Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ

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Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» показателей

URA.Ruвчера в 11:27

Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

ТАССвчера в 10:37

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РИА Новостивчера в 10:32

Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

РЕН ТВвчера в 10:05
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Происшествия

В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика

США вводят санкции против Рауля Кастро

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 13:01
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Шоу-бизнес

Онколог заявил, что помочь Заворотнюк может только «Божья благодать»

Ugpressa.ru 13:03
Политика

Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:34
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 12:34
Политика

В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Энергетика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика

Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Происшествия

Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Футбол

«Рубин» поддержал тренерский штаб

«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
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Чалов, Круговой и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России

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Происшествия

Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии

Оренбургского священника с 70 приемными детьми обвинили в педофилии.
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Авто

Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V

Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Происшествия

В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП

Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости 14:24
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Ядовитый свинец обнаружили в куркуме

iReactor вчера в 22:27
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МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата

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Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников

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Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

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Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы

Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
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Крестовоздвижение: в чем суть праздника и как его отмечать

27 сентября все православные верующие отметят праздник Воздвижения святого и животворящего Креста Господня, или коротко Крестовоздвижение.
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Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

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Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
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