Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Президент России Владимир Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся премьере Михаиле Мишустине, а также рассказал о его состоянии, сообщает ТАСС. В частности, глава государства передал собравшимся привет от премьера. По словам президента, Мишустин идет на поправку.
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Путин рассказал о состоянии здоровья Мишустина

ТАСС08:26

Путин прокомментировал состояние здоровья Мишустина

RT на русском08:33

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку, и передал привет от него

Ведомости08:29

Выход из ограничений будет плавным: на совещании у Путина принят план действий

Вести.Ru14:40

Путин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Lenta.ru08:26

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

РИА Новости08:25

Путин сообщил о состоянии Мишустина и передал от него привет

РБК09:09
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Музыка

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Полит.ру 12:08
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 12:38
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Коммерсантъ 11:01
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Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
5
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
39
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
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Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
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Общество

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
РБК 12:04
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Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости вчера в 05:34
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Происшествия

Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru 14:19
Политика

Лавров и Помпео провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым следующие шаги в сфере контроля над вооружениями и ряд других двусторонних вопросов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 10:59
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Наука

Ученые спрогнозировали наступление катастрофической жары

Профиль 02:22
42
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
96
Общество

Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции

Сфера услуг в Подмосковье по-прежнему остаётся закрытой, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:17
45
Политика

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил американские планы по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
РИА Новости 13:57
3
Общество

Глава Минздрава: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пока рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом, поскольку наблюдается ежедневный прирост числа заболевших.
Коммерсантъ 07:07
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Шоу-бизнес

Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
4
Общество

Курян начнут штрафовать за отсутствие масок

В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
36
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Экономика

Появились детали плана по восстановлению экономики России

Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
11
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
57
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия

Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru 08:05
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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