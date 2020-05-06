Президент России Владимир Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся премьере Михаиле Мишустине, а также рассказал о его состоянии, сообщает ТАСС. В частности, глава государства передал собравшимся привет от премьера. По словам президента, Мишустин идет на поправку.

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