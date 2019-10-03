Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось предотвратить инфильтрацию сотен, а может быть и тысяч головорезов из Сирии. Президент РФ напомнил, что ряд стран пытались помешать началу операции ВКС РФ в Сирии.

Путин заявил, что РФ предотвратила инфильтрацию головорезов из Сирии

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