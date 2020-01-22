Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.

Политика Путин сократил визит в Израиль и Палестину В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.

Общество Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".

Политика Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

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Происшествия На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Общество Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.

Происшествия Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Политика МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел Специалисты должны установить еще более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен, сообщил среду глава МВД России Владимир Колокольцев.

Общество Доступ к порталу госуслуг станет для россиян бесплатным с марта Напомним, во время Послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал масштабный проект "Доступный Интернет", который обеспечит всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.