Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
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Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

РЕН ТВ05:48

Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

ТАСС06:03

Путин оценил возможность парламентского правления Россией

Московский Комсомолец05:59

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

РБК05:56

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Коммерсантъ06:23

Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

РИА Новости06:18

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

RT на русском05:59
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Политика

Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Российская газета 09:10
Политика

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:32
Общество

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
РИА Новости 00:45
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия вчера в 13:44
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Общество

Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому

Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Lenta.ru 06:45
Политика

Юрий Чайка стал новым полпредом президента в СКФО

Политическая Экспертиза вчера в 08:02
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Происшествия

Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Российский Диалог 08:42
Общество

Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин

Президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС", возглавляемого Игорем Сечиным, Владимир Фейгин умер в возрасте 74 лет, сообщает РБК.
РИА Новости 08:50
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Политика

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Интерфакс 07:50
Происшествия

На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
DP.RU 08:19
Общество

Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi

Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.
Новая Кубань 08:07
Происшествия

Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
BFM.ru 07:19
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 09:07
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Политика

МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел

Специалисты должны установить еще более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен, сообщил среду глава МВД России Владимир Колокольцев.
Взгляд.ру 09:09
Авто

Стали известны цены на все комплектации нового кроссовера Kia Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos будет доступен в России в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium.
AutoNews 08:10
Футбол

Агент Кокорина: Саша переходить в «Сочи» не собирается

Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов.
ODDS.ru 08:17
Космос

Внеземные формы жизни могли проникнуть на Землю, оставаясь незамеченными

Полит.ру 08:00
Общество

Доступ к порталу госуслуг станет для россиян бесплатным с марта

Напомним, во время Послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал масштабный проект "Доступный Интернет", который обеспечит всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
REGNUM вчера в 14:00
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами

Экспресс газета 20 января в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
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