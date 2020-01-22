Политика
RT на русскомПутин заявил, что России нужна крепкая президентская власть
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
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Происшествия
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Финансы
РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
Экономика
Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций
В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
Энергетика
Топливо дорожает в оптовом сегменте
Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Политика
Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.
Авто
Mitsubishi рассказала о новом Outlander
Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Шоу-бизнес
Меган Маркл заявила, что принц Гарри был несчастен в монаршей семье
Инсайдер авторитетного британского издания Daily Mail сообщил: Меган Маркл сама рассказывала близким друзьям, что буквально спасла мужа от несчастной судьбы.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Культура
Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс
Спорт
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ
Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Армия и оружие
В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
Общество
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.