Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
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Путин объяснил необходимость президентства в России

Московский Комсомолец09:20

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

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Путин не считает целесообразным переход России к парламентской республике

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Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

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Путин не считает целесообразным переход РФ к парламентской республике

РЕН ТВ05:48

Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

РИА Новости06:18

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Коммерсантъ06:23
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Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК 12:07
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.
Российская газета 11:49
Происшествия

Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Абызову срок содержания под стражей до 26 марта 2020 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.
BFM.ru 11:05
Общество

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
РБК 10:51
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Технологии

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Финансы

РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
Интерфакс 12:06
Общество

«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
Экономика

Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций

В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
ТАСС 10:52
Энергетика

Топливо дорожает в оптовом сегменте

Топливо дорожает в оптовом сегменте Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.
Коммерсантъ вчера в 14:11
Политика

Зеленский: Украина могла бы занять место Великобритании в Евросоюзе

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
РИА Новости 11:05
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.
Экономика сегодня 02:42
Авто

Mitsubishi рассказала о новом Outlander

Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Car.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл заявила, что принц Гарри был несчастен в монаршей семье

Инсайдер авторитетного британского издания Daily Mail сообщил: Меган Маркл сама рассказывала близким друзьям, что буквально спасла мужа от несчастной судьбы.
Bimru.ru 11:49
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Вести.Ru 03:49
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Культура

Умер основатель комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс

РИА Новости 08:21
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Спорт

Олег Матыцин назначен министром спорта РФ

Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
iReactor вчера в 12:18
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Армия и оружие

В ДНР оценили заявление главы Минобороны Украины о полном отводе сил

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка о причинах отказа Киева от полного разведения сил в Донбассе.
RT на русском 09:29
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
РИА Новости 00:00
Общество

Выпуск программы Малахова сняли с эфира

Lenta.ru 05:28
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
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