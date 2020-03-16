Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери от санкций

ТАСС02:32

Путин оценил влияние санкций на российскую экономику

РБК03:30

Путин заявил, что России плевать на санкции

Газета.Ru02:46

Путин назвал плюсы и минусы санкций

Российская газета03:45

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

RT на русском03:47

«Плевать на них»: Путин сравнил санкции со стимулом для развития экономики РФ

ТК Звезда02:45

Путин: Да плевать на них, на эти санкции!

Life.ruвчера в 13:55
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Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Ведомости вчера в 21:15
Общество

Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 02:45
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Общество

Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин

В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
ФедералПресс 03:26
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян рассказала о четвертой беременности

Как сообщила Симоньян, она выступает против абортов и вариант прерывания беременности не рассматривает.
АБН 03:39
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Здоровье

ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Пятый канал вчера в 10:55
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Здоровье

Санитарно-эпидемиологические мероприятия усилили в школах Приангарья

В образовательных учреждениях Иркутской области усилили дезинфекционные мероприятия из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире.
Weacom.ru 02:53
Футбол

Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы

Сусанин вчера в 06:36
Общество

«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»

Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".
Вести.Ru 03:47
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Музыка

Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»

Sostav.ru 13 марта в 01:45
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 02:41
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 14 марта в 03:24
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Авто

Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.
Новые автомобили 14 марта в 01:31
Футбол

В «Валенсии» у третьего футболиста выявили коронавирус

Валенсия, Испания, 16 марта 2020, 09:17 — REGNUM Защитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Хосе Луис Гайя сообщил, что заразился коронавирусом.
REGNUM 02:17
Транспорт

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Армия и оружие

85 лет назад Гитлер приступил к созданию вермахта

Газета.Ru 03:19
Общество

Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
РБК 03:39
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
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