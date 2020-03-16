Политика
RT на русскомПутин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Шоу-бизнес
Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Общество
Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин
В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян рассказала о четвертой беременности
Как сообщила Симоньян, она выступает против абортов и вариант прерывания беременности не рассматривает.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Здоровье
ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 74 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса
Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Здоровье
Санитарно-эпидемиологические мероприятия усилили в школах Приангарья
В образовательных учреждениях Иркутской области усилили дезинфекционные мероприятия из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире.
Футбол
Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы
Общество
«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»
Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Музыка
Группа Little Big представила песню «Uno» для «Евровидения»
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Экономика
Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Авто
Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.
Футбол
В «Валенсии» у третьего футболиста выявили коронавирус
Валенсия, Испания, 16 марта 2020, 09:17 — REGNUM Защитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Хосе Луис Гайя сообщил, что заразился коронавирусом.
Транспорт
МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении
Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Общество
Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
Общество
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой
Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.