Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

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