Армия и оружие
Народные новостиПутин заявил, что Россия должна укрепить свой статус морской державы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы, сообщают СМИ. Как стало известно, глава российского государства сделал такое заявление во время выставки перспективного вооружения ВМФ в Крыму, в рамках которой был представлен авианосец.
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с чего всё началось
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.РИА Новости09:06
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