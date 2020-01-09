СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы, сообщают СМИ. Как стало известно, глава российского государства сделал такое заявление во время выставки перспективного вооружения ВМФ в Крыму, в рамках которой был представлен авианосец.

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