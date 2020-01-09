Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиПутин заявил, что Россия должна укрепить свой статус морской державы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна укрепить свой статус морской державы, сообщают СМИ. Как стало известно, глава российского государства сделал такое заявление во время выставки перспективного вооружения ВМФ в Крыму, в рамках которой был представлен авианосец.
Читать в источнике
Комментировать223
с чего всё началось

Путин призвал укрепить статус России как морской державы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Россия в ХХІ веке должна укрепить свой статус морской державы, об этом президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.
РИА Новости09:06

Подробнее о событии

Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы

РБК10:19

Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

Газета.Ru10:09

Путин заявил, что Россия в XXI веке должна укрепить статус морской державы

Life.ru09:16

Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы

Московский Комсомолец09:34

Путин: Россия должна укрепить статус одной из ведущих морских держав

Вести.Ru09:33

Путин призвал укрепить статус России как ведущей морской державы

RT на русском09:31

Россия должна укрепить статус морской державы в ХХI веке — Путин

Телеканал 360°09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

BFM.ru 10:25
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Экономика

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд

Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов.
Интерфакс 11:29
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд

ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Политика

В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

RT на русском 06:14
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости 04:36
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс 03:21
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
Игры

В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Игромания.ру 11:24
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Армию Хафтара в Сирте встречали как героев-освободителей

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сделали жителям Ливии настоящий подарок к рождественским праздникам, освободив от террористов город Сирт.
ФАН 08:24
Политика

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
RT на русском 09:06
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

РБК 11:37
Армия и оружие

Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Взгляд.ру 11:48
Политика

Иран предоставит Украине все данные для расследования авиакатастрофы

Президент Ирана Хасан Рухани заверил главу Украины Владимира Зеленского, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы.
News.ru 11:30
Шоу-бизнес

Друг Юрия Антонова рассказал о болях и одиночестве певца

Lenta.ru 12:06
Футбол

«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина

ГЛАС.RU 10:19
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Футбол

Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Коммерсантъ 09:50
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Биатлон

Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций

Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:45
Происшествия

В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца

Российская газета 07:31
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Шоу-бизнес

Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора

В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Вести Подмосковья 03:40
Гаджеты

ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
ToDay News Ufa вчера в 12:14
Футбол

Экс-футболист «Локомотива» устроил драку во время турнира на Украине

Pravda.Ru 05:56
Хоккей

«Автомобилист» победил «Адмирал»

12 января Автомобилист сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день Адмирал примет Ак Барс.
Советский спорт 11:13
Авто

О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказала Toyota

Компания Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:26
Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Известия 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное