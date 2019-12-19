Политика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыПутин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.
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Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России

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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
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Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного

Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
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Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

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