Политика
Центр энергетической экспертизыПутин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Одним из оснований судебного решения названо тяжелое экономическое положение на Украине. С юридической точки зрения, по словам Путина, - это чушь. Президент России также заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет сохранен и условия будут приемлемыми для всех сторон.
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Политика
Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии
Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Общество
Лондонский суд огласил даты слушаний по вопросу экстрадиции Ассанжа
Вестминстерский магистратский суд Лондона 19 декабря определил порядок и даты слушаний по делу экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины
Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Общество
США включили вымышленную страну в список торговых партнеров
Министерство сельского хозяйства США (USDA) по ошибке включило вымышленную страну Ваканда, фигурирующую в фильме «Черная Пантера», снятом по комиксам Marvel, в список государств, с которыми заключено соглашение о свободной торговле.
Политика
Путин ответил на просьбу выразить свое отношение к Зеленскому
Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции счел некорректным давать характеристику лидеру Украины Владимиру Зеленскому.
Спорт
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Политика
Комитет сената США одобрил пакет «санкций из ада» против России
Zuma\TASS Комитет сената США по международным делам проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA с дополнительным санкциями, известный как "санкции из ада".
Наука
Представлен электрический ретробайк с гибридной батареей
Французский стартап NAWA Technologies построил опытный образец электрического мотоцикла с гибридной батареей, состоящей из литий-ионных ячеек и ионисторов (суперконденсаторов) следующего поколения.
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Единоборства
Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
Политика
Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.
Политика
Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.
Политика
Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного
Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
Футбол
Михаил Кержаков: «Каждый матч в этой части сезона был для меня как проводок от бомбы»
Политика
Путин оценил вероятность импичмента Трампа
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал отношения России и США, а также заметил, что Украина получает от Соединенных Штатов и Евросоюза очень условную помощь.
Гаджеты
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Политика
Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице
Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.