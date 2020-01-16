Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Жена Прилучного Муцениеце объявила о разводе и скорой свадьбе Российская актриса и модель латвийского происхождения Агата Муцениеце в своем блоге «Прилучные будни» на YouTube-канале обменялась шутками со своей коллегой по шоу-бизнесу Дарьей Мороз.

Футбол Воронин: было бы интересно поработать спортивным директором в «Динамо» Бывший нападающий «Ливерпуля», «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как он тренировал любительскую команду из седьмой немецкой лиги, признался, что мог войти в штаб Дмитрия Хохлова, добавив также, что без вылета в ФНЛ «бело-голубые» не смогли бы избавиться от своих прошлых проблем.

Общество Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию.

Политика Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Политика Минтруд опроверг наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Шоу-бизнес 75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.

Кино Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».

Общество Авербух ответил на обвинения Рудковской Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.

Здоровье Названы 10 продуктов, оказывающие негативное воздействие на сердце Как уточняют врачи, употребление названных ими продуктов в пищу способствует сгущению крови, повышает давление и активирует развитие воспаления, касающегося сердечно-сосудистой системы организма.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Автомобили Opel подешевеют в России Пока Opel собирает в России только одну модель -- минивэн Zafira Life (перелицованный Peugeot Traveller), который стоит от 2 549 900 рублей.