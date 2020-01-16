Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

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Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.