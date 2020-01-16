Политика
Взгляд.руПутин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».
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Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии
По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьер-министра
В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Футбол
Клубы поддержали реформу Кубка России с перевесом в один голос
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько клубов поддержало реформу Кубка России:За реформу Кубка клубы проголосовали с перевесом в один голос.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Обвинения против Трампа в рамках дела об импичменте переданы в Сенат
Демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ
Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Финансы
Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Экономика
Фастфуд обеспечил более половины рынка общепита России в 2019 году
Фастфуд обеспечил более половины рынка общепита России в 2019 году, сообщает «Ъ». со ссылкой на данные NPD Group.