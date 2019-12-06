«Ещё раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут приемлемое для обеих сторон решение по транзиту газа в страны Европы.

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

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