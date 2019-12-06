Политика

REGNUMREGNUMПутин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

«Ещё раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут приемлемое для обеих сторон решение по транзиту газа в страны Европы.
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Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

REGNUM06:55

Путин заявил, что строительство «Северного потока-2» близко к завершению

Комсомольская правда06:55

Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

RT на русском06:51

Путин заявил, что у России нет планов прекращать транзит газа через Украину

Газета.Ru06:53

Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину

ТАСС06:51

Путин: работы по прокладке «Северного потока — 2» близки к завершению

РИА Новости06:34

Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Rambler News Service06:33
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Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Naked Science 02 декабря в 01:01
Политика

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Lenta.ru 06:37
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Политика

Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Южный Федеральный вчера в 20:02
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Экономика

Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости 04:36
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Политика

В МИДе прокомментировали заявление Киева о плане по Донбассу

Как сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, заявление Киева о том, что Украина отгородится от Донбасса, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате», — контрпродуктивно.
Военное дело вчера в 10:55
Футбол

Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился впечатлениями о своем визите в Россию.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Lisa.ru 04 декабря в 08:01
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Здоровье

Названы вредные для мозга продукты

Полезными для мозга ученые назвали попкорн из-за содержащегося в нем кремния, который стабилизирует работу нервной системы и снижает стресс.
iReactor вчера в 23:27
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 06:23
Армия и оружие

Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

ТК Звезда 06:32
Политика

Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор

В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 05:28
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Культуромания 04:40
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Экономика

Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.
Арбуз вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Экс-супруга солиста «Иванушек» выходит замуж за баскетболиста

Девушка похвалилась помолвочным кольцом Игрок клуба "Химки", 27-летний Андрей Зубков, сделал предложение бывшей избраннице Андрея Григорьева-Апполонова Марии Банковой.
WomanHit.ru 03:11
Политика

Китай ввел санкции в отношении дипломатов США

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала госпожа Чуньин на брифинге.
Коммерсантъ 06:38
Политика

В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:48
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