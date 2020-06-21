Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией.

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

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