Политика
ИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
РИА Новости 10:01
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Футбол
Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости 19 июня в 13:24
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Футбол
СМИ: Гончаренко хочет покинуть ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:52
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
РИА Новости 07:19
Интернет
В России заработал новый сервис замера скорости интернета
Новый сервис замера скорости интернета заработал в России, 20 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 14:30
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Игры
Культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%
За 348 рублей, вместо прежних 1393, можно приобрести Resident Evil HD Remaster.
Ferra 19 июня в 04:18
Здоровье
Диетолог рассказала о продуктах, помогающих похудеть
Вечерняя Москва 08:47
Гаджеты
Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт
Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Политика
В Сербии проходят парламентские выборы
В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
Российская газета 04:32