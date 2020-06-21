Политика
ИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки 11-летней Вероники Жилиной.
РИА Новости 05:08
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Происшествия
В центре Рязани обнаружили труп мужчины
В Рязани 21 июня на улице Есенина за остановкой около Театральной площади обнаружили труп мужчины.
МедиаРязань 12:57
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые продолжают соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, смогут продлить электронные больничные.
RT на русском вчера в 17:16
Политика
Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор
Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Вести.Ru 11:30
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Общество
Пассажиры подали в суд на «American Airlines» из-за расизма
Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
Pravda.Ru 13:09
Музыка
Группа BTS побила рекорд Майкла Джексона в чарте Oricon
Группе BTS удалось побить рекорд покойного Майкла Джексона в японском чарте Oricon.
Актуальные Новости 10:19
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
Здоровье
Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области
Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 05:53
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36