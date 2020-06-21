Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Ликбез для сторонних наблюдателей: Путин объяснил, чей Крым

РИА Новости Крым10:42

Путин не согласился с фразой о «приобретении» Крыма Россией

РБК07:28

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Известия06:38

Путин: Россия «не приобретала Крым», граждане свое решение приняли на референдуме

ТАСС07:12

Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной

РИА Новости07:10

Путин: Крым всегда был нашим

Комсомольская правда06:39

Москва не приобретала Крым и с Киевом не ругалась, подчеркнул Путин

Вести.Ru07:13
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
8
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
1K
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
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Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
5
Фигурное катание

Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки 11-летней Вероники Жилиной.
РИА Новости 05:08
1
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

В центре Рязани обнаружили труп мужчины

В Рязани 21 июня на улице Есенина за остановкой около Театральной площади обнаружили труп мужчины.
МедиаРязань 12:57
2
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
2,8K
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
243
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
41
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,2K
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
423
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
174
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
619
Общество

Работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые продолжают соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, смогут продлить электронные больничные.
RT на русском вчера в 17:16
899
Политика

Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор

Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Вести.Ru 11:30
Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
11
Общество

Пассажиры подали в суд на «American Airlines» из-за расизма

Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
Pravda.Ru 13:09
Музыка

Группа BTS побила рекорд Майкла Джексона в чарте Oricon

Группе BTS удалось побить рекорд покойного Майкла Джексона в японском чарте Oricon.
Актуальные Новости 10:19
4
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
2,6K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
10
Здоровье

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
22
Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
22
Здоровье

Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области

Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.
АиФ Тверь вчера в 05:53
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
791
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
526
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
450
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