Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Ликбез для сторонних наблюдателей: Путин объяснил, чей Крым

РИА Новости Крым10:42

Путин не согласился с фразой о «приобретении» Крыма Россией

РБК07:28

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Известия06:38

Путин: Россия «не приобретала Крым», граждане свое решение приняли на референдуме

ТАСС07:12

Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной

РИА Новости07:10

Путин: Крым всегда был нашим

Комсомольская правда06:39

Москва не приобретала Крым и с Киевом не ругалась, подчеркнул Путин

Вести.Ru07:13
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

RT на русском 03:24
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
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Происшествия

На подростков, избивших беременную с мужем, завели дело

Вести.Ru 11:55
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 06:11
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Музыка

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
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Игры

Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4

NewInform вчера в 13:02
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В сеть утекли новые детали о Samsung Galaxy Fold 2

ITZine.ru 10:20
Общество

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
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Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Здоровье

Пять симптомов рака кишечника перечислил врач-онколог

Нельзя забывать, что к группе риска относятся граждане, страдающие от хронических заболеваний кишечника, полипозных синдромов тонкой кишки, а также лица с наследственной предрасположенностью.
Evo-rus.com 18 июня в 13:42
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
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Источник: Менье договорился о переходе в «Боруссию»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье достиг договоренности о переходе в дортмундскую «Боруссию».
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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