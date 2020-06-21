Политика
ИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
RT на русском 03:24
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 06:11
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
RT на русском 14:01
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Гаджеты
В сеть утекли новые детали о Samsung Galaxy Fold 2
ITZine.ru 10:20
Общество
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Здоровье
Пять симптомов рака кишечника перечислил врач-онколог
Нельзя забывать, что к группе риска относятся граждане, страдающие от хронических заболеваний кишечника, полипозных синдромов тонкой кишки, а также лица с наследственной предрасположенностью.
Evo-rus.com 18 июня в 13:42
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Футбол
Источник: Менье договорился о переходе в «Боруссию»
Защитник «ПСЖ» Тома Менье достиг договоренности о переходе в дортмундскую «Боруссию».
Матч ТВ 14:38
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20