Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Ликбез для сторонних наблюдателей: Путин объяснил, чей Крым

РИА Новости Крым10:42

Путин не согласился с фразой о «приобретении» Крыма Россией

РБК07:28

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Известия06:38

Путин: Россия «не приобретала Крым», граждане свое решение приняли на референдуме

ТАСС07:12

Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной

РИА Новости07:10

Путин: Крым всегда был нашим

Комсомольская правда06:39

Москва не приобретала Крым и с Киевом не ругалась, подчеркнул Путин

Вести.Ru07:13
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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Врачи бьют тревогу: в России все больше детей с ожирением

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Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»

"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Общество

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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
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Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Известно, что представители Совета Федерации направили правительству РФ предложение о введении новой единовременной выплаты (10 тысяч рублей), которую распределит Пенсионный фонд.
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
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Футбол

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
RT на русском 15:54
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости 15:57
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В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

РИА Новости 13:45
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Северная Корея пригрозила уничтожить США

Деловое.ТВ вчера в 06:33
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
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Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара

Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa 01:25
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
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Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

Если состояние Заворотнюк ухудшится, то не исключается применение нового способа борьбы с заболеванием.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

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Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь

Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
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Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

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Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

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ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
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Отечественные смартфоны убирают с полок

Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

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