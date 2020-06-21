Политика
ИзвестияПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Здоровье
Врачи бьют тревогу: в России все больше детей с ожирением
Почти 20 % детей в возрасте от 5 до 15 лет имеют избыточную массу тела и около 5,6 % — ожирение.
Медиа-Центр 35media.ru 10:50
Происшествия
Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»
"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Известно, что представители Совета Федерации направили правительству РФ предложение о введении новой единовременной выплаты (10 тысяч рублей), которую распределит Пенсионный фонд.
ToDay News Ufa 04:53
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Футбол
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 30-м туре АПЛ
В матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) дерби между«Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью.
RT на русском 15:54
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Деловое.ТВ вчера в 06:33
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Наука
Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара
Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa 01:25
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Если состояние Заворотнюк ухудшится, то не исключается применение нового способа борьбы с заболеванием.
Evo-rus.com 06:47
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Политика
Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь
Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
RuNews24.ru вчера в 03:39
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Lenta.ru 13:51
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
Коммерсантъ 17 июня в 18:57
Здоровье
Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии
Ранее в волосах нашли два признака приближающегося инфаркта.
Профиль 03:53
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31