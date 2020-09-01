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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.В источнике
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RT на русском

Путин рассказал о перспективах дистанционного обучения в России

RT на русском09:31
Коммерсантъ

Путин: Россия — государство с технологиями, а не страна-бензоколонка

Коммерсантъ07:38
Российская газета

Путин: «Россия - не страна-бензоколонка»

Российская газета06:17
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru06:38
ТАСС

Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

ТАСС06:19
РБК

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

РБК07:31
РИА Новости

Путин призвал не считать Россию «страной-бензоколонкой»

РИА Новости06:00

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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МИД Белоруссии сообщил Канаде о фактах вмешательства в дела Минска

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей проинформировал коллегу из Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о конкретных фактах вмешательства извне в дела Минска, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
РИА Новости09:32

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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