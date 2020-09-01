Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Смотрите также
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе
В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Электронная почта посольства России в Австрии подверглась атаке
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В Зеленограде стартовала прививочная кампания против гриппа
Госпитализированный с пневмонией Дмитрий Певцов опроверг слухи о коме
Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
Путин призвал чтить память о подвиге народа
Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний
Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории
Путин поздравил учащихся российских школ и вузов с Днем знаний
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии