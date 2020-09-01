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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.В источнике
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ТАСС

Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

ТАСС06:19
РИА Новости

Путин заявил, что Россию нельзя считать «страной-бензоколонкой»

РИА Новости09:34
РБК

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

РБК07:31
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru06:38
Коммерсантъ

Путин: Россия — государство с технологиями, а не страна-бензоколонка

Коммерсантъ07:38
RT на русском

Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии

RT на русском06:18
Российская газета

Путин: «Россия - не страна-бензоколонка»

Российская газета06:17

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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