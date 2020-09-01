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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

Путин: Россия — государство с технологиями, а не страна-бензоколонка

Коммерсантъ07:38
РБК

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

РБК07:31
Российская газета

Путин: «Россия - не страна-бензоколонка»

Российская газета06:17
ТАСС

Путин: пандемия показала, что РФ - государство с технологиями, а не «страна-бензоколонка»

ТАСС06:19
RT на русском

Путин: Россия технологически оказалась готова к вызовам пандемии

RT на русском06:18
Газета.Ru

Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru06:38
РИА Новости

Путин призвал не считать Россию «страной-бензоколонкой»

РИА Новости06:00

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35

ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

В КонфОП в обращении на имя главы Центробанка предложили распространить эту практику также на клиентов банков, которые приобретают инвестиционные продукты, активно продвигаемые организациями как альтернатива вкладам.
Экономика сегоднявчера в 21:13
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В Польше ответили на угрозы Лукашенко закрыть воздушное пространство

Бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением об угрозах президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство для стран, которые введут санкции в отношении минска.
Деловое.ТВ08:07
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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