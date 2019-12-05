Политика
РИА НовостиПутин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений
Россия не заинтересована в гонке вооружений и размещении ракет там, где их нет сейчас, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.
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Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
Комсомольская правда11:14
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Политика
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
Политика
МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
Наука
Генетики объяснили процесс самоодомашнивания людей
Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Фигурное катание
Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным
Общество
Совет судей не захотел наказывать СМИ за фейки о судах
Недавно прошел слух, что СМИ будут наказывать за фейки о судах.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Экономика
Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Технологии
Квантовое превосходство: что это значит
Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Музыка
Билли Айлиш стала жертвой сигарет в клипе «Xanny»
Энергетика
ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках в 2020 году для России
Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Гаджеты
Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона
Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Происшествия