Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений

Россия не заинтересована в гонке вооружений и размещении ракет там, где их нет сейчас, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин.
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Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах

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Еженедельник Звездавчера в 22:06
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Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

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Недавно прошел слух, что СМИ будут наказывать за фейки о судах.
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Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Lenta.ru 10:43
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
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Технологии

Квантовое превосходство: что это значит

Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.
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Комитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал к принятию закон об увеличении страховых выплат по вкладам.
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Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

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США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
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МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
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Mitsubishi рассказал о новинках в 2020 году для России

Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
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«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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