Политика

Mockva.ruMockva.ruПутин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан и привлечении мигрантов из других стран. Об этом он заявил во время встречи с представителями рабочей группы по поправкам к Конституции, которую транслировал телеканал «Россия 24».
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

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Путин призвал в Россию мигрантов

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Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России

РБК10:27

Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин

РИА Новости10:14

Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

RT на русском10:28

Путин заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов

ТАСС10:03

Путин заявил о необходимости притока мигрантов

Коммерсантъ10:01
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане

Российская газета 09:36
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
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Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Газета.Ru 02:53
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Культура

В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт

Коммерсантъ 13:09
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com 05:11
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Общество

Названы самые безопасные места во время грозы

Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.
ТК Звезда 19:51
Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
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Баскетбол

«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды

Руководство баскетбольной команды «Барселона» назначило главным тренером клуба Шарунаса Ясикявичюса.
CT news вчера в 08:05
Общество

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru 03:56
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости 09:40
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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
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Автоспорт

Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса

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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС 10:02
Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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Армия и оружие

Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей

Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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