Политика
Mockva.ruПутин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан и привлечении мигрантов из других стран. Об этом он заявил во время встречи с представителями рабочей группы по поправкам к Конституции, которую транслировал телеканал «Россия 24».
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Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Культура
В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт
Коммерсантъ 13:09
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Общество
Названы самые безопасные места во время грозы
Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.
ТК Звезда 19:51
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Баскетбол
«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды
Руководство баскетбольной команды «Барселона» назначило главным тренером клуба Шарунаса Ясикявичюса.
CT news вчера в 08:05
Общество
В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»
В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.
Lenta.ru 03:15
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей
Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14