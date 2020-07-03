Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан и привлечении мигрантов из других стран. Об этом он заявил во время встречи с представителями рабочей группы по поправкам к Конституции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов

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