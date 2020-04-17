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Политика Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 10

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Транспорт В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.

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Единоборства Фергюсон объяснил, зачем сделал вес Напомним, на UFC 249 изначально соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, однако из-за того, что он не смог бы прилететь на турнир в связи с ограничениями перемещения из-за пандемии коронавируса, его заменили на Гэтжи.

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