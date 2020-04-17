Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПутин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия победит эпидемию коронавируса. Об этом он заявил, подводя итоги совещания по по вопросам развития строительной отрасли в РФ.
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Путин: Россия обязательно победит коронавирус. Если сделает систему медпомощи эффективной и доступной

Фонтанка.Ру10:45

Здравоохранение должно стать сильнее: президент уверен в победе над эпидемией

Вести.Ru10:50

Путин поручил продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры

ТАСС10:45

Путин выразил уверенность в победе над эпидемией коронавируса в России

РБК11:19

Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Комсомольская правда10:33

Путин — о борьбе с CoViD-19: Россия обязательно победит

Life.ru10:22

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин

РИА Новости10:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Общество

В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

Регионам дали право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь подобных заведений.
Lenta.ru 11:56
10
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
10
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
44
Общество

Гутерреш призвал создать коалицию для разработки вакцины от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил необходимость создания глобальной коалиции по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:36
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
750
Транспорт

В Москве потребовали увольнять таксистов за пассажиров без пропусков

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков.
РБК 21:32
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
831
Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
721
Общество

ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
12
Единоборства

Фергюсон объяснил, зачем сделал вес

Напомним, на UFC 249 изначально соперником Фергюсона должен был стать российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, однако из-за того, что он не смог бы прилететь на турнир в связи с ограничениями перемещения из-за пандемии коронавируса, его заменили на Гэтжи.
Спорт-Экспресс 18:42
Шоу-бизнес

Бритни Спирс намекнула на воссоединение с Джастином Тимберлейком

В подписи к ролику Спирс призналась, что расставание было самой большой ошибкой, на что Тимберлейк в комментариях только посмеялся над звездой 2000-х.
РЕН ТВ вчера в 06:37
2
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
477
Общество

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
3
Космос

НАСА раскрыло план доставки образцов с Марса

Первая часть плана уже опубликована.
Популярная механика 05:55
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня 01:23
16
Общество

В Амурской области врач пожаловался на дефицит защитных костюмов

Врач скорой помощи из Благовещенска Амурской области Олег Шульга после заражения коллеги коронавирусом записал видеообращение в Instagram для региональных властей, в котором просил решить проблему оснащения медицинских бригад защитными костюмами.
ДВ-РОСС 15:50
1
Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

В середине марта торговые сети в Москве столкнулись с повышенным спросом.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
107
Общество

Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля

До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Известия 16:29
3
Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
352
Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
13
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
5
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

RT на русском 13:44
54
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
751
Наука

Выявили новые свойства крыльев цикад

Газета DAILY 13:14
6
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,5K
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
196
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
44
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
78
Политика

США готовятся объявить дефолт по долгам Китаю

Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте.
РИА Новости 01:00
7
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
22
Как работают Яндекс.Новости?
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