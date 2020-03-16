Политика
Российская газетаПутин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин. Следующая серия выйдет 17 марта и будет посвящена оппозиции - системной и не только. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал глава государства.
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Общество
У участника шахматного турнира в Мурманске подозревают коронавирус
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщили, что предварительный тест на заразу оказался положительным у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан".
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией
Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до 36
В Белоруссии число пациентов с коронавирусом выросло до 36, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.
Политика
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
Политика
МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США
В Ухань могли занести коронавирус американские военные. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на своей страничке в Twitter.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Футбол
Генеральный директор «Уфы»: «Знаем, что делать в случае приостановления чемпионата России»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата.
Общество
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Единоборства
Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса
Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри проведут каникулы вместе с Елизаветой II
Герцоги Сассекские приняли ее приглашение и уже этим летом планирует вместе с сыном Арчи приехать в Великобританию.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Общество
Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса
Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
Житель Адыгеи осужден на 6 лет колонии за вербовку в ИГ
Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»).
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Экономика
Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля
Падение цен на нефть не стало для России сюрпризом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
«Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесли на осень
Запланированную в апреле всероссийскую акцию проверки грамотности отменили. Ранее сообщалось, что «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.