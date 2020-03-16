Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин. Следующая серия выйдет 17 марта и будет посвящена оппозиции - системной и не только. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал глава государства.
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Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Газета.Ru05:03

«Плевать на них»: Путин сравнил санкции со стимулом для развития экономики РФ

ТК Звезда02:45

Путин заявил о компенсации Россией потерь от санкций

Известия03:07

Путин назвал плюсы и минусы санкций

Российская газета03:45

Путин заявил, что Россия сумела компенсировать все потери от санкций

ТАСС02:32

Путин оценил влияние санкций на российскую экономику

РБК03:30

Путин: Да плевать на них, на эти санкции!

Life.ruвчера в 13:55
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Общество

У участника шахматного турнира в Мурманске подозревают коронавирус

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщили, что предварительный тест на заразу оказался положительным у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан".
Московский Комсомолец 03:47
Политика

Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией

Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Smolnarod.ru 05:39
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до 36

В Белоруссии число пациентов с коронавирусом выросло до 36, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.
Московский Комсомолец 05:45
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

РИА Новости 06:38
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Политика

МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США

В Ухань могли занести коронавирус американские военные. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на своей страничке в Twitter.
МонаВиста 13 марта в 06:16
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Футбол

Генеральный директор «Уфы»: «Знаем, что делать в случае приостановления чемпионата России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата.
Спорт-Экспресс 06:08
Общество

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Радио Маяк 06:12
Единоборства

Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.
РБК 05:31
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса

Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.
ТАСС вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри проведут каникулы вместе с Елизаветой II

Герцоги Сассекские приняли ее приглашение и уже этим летом планирует вместе с сыном Арчи приехать в Великобританию.
Слово и Дело 05:14
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
NewInform вчера в 00:38
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Общество

Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Газета.Ru 06:02
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

РИА Новости 01:53
Происшествия

Житель Адыгеи осужден на 6 лет колонии за вербовку в ИГ

Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»).
Известия 06:44
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Экономика

Падение цен на нефть не стало неожиданностью для Кремля

Падение цен на нефть не стало для России сюрпризом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:38
Общество

«Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесли на осень

Запланированную в апреле всероссийскую акцию проверки грамотности отменили. Ранее сообщалось, что «Тотальный диктант» пройдет 4 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:25
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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