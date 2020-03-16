О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин. Следующая серия выйдет 17 марта и будет посвящена оппозиции - системной и не только. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал глава государства.

Общество У участника шахматного турнира в Мурманске подозревают коронавирус В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщили, что предварительный тест на заразу оказался положительным у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан".

Политика Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.

Политика В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Единоборства Нурмагомедов предложил закрыть его на арене с Фергюсоном Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный перенос его поединка с американцем Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Общество Российские вузы начали переводить обучение в онлайн из-за коронавируса Министерство науки и высшего образования РФ 15 марта рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики коронавируса, начиная с 16 марта.

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Происшествия Житель Адыгеи осужден на 6 лет колонии за вербовку в ИГ Житель Адыгеи Сайедшох Убайдов осужден на шесть лет колонии за то, что убеждал гражданина Таджикистана вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ («Исламское государство»).