Спорт

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю на то, все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Путин заявил о сотрудничестве России с ВАДА

Российская газета08:23

Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

RT на русском08:06

Владимир Путин: Россия выполняет все требования WADA

Вести.Ru08:04

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Путин прокомментировал требования WADA к России

Lenta.ru07:55

Путин: Россия продолжит сотрудничать с WADA

РИА Новости08:42
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Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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Российская газета 03:22
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Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
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Переселение на другие планеты назвали невозможным

Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
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В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Lenta.ru вчера в 16:31
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Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

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Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
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Авто

Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке, об этом он сообщил на открытии форума "Россия - спортивная держава".
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Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
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Армия и оружие

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Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
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Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей

Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
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ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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