Спорт
RT на русскомПутин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике
Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует падение цен на нефть
Североморская нефть Brent до конца года будет держать цену около 59 долларов за баррель, но уже со II квартала 2020 года подешевеет до $57, прогнозирует Минэнерго США.
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Спорт
Путин: Россия открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке, об этом он сообщил на открытии форума "Россия - спортивная держава".
Политика
Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным
Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Армия и оружие
В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Армия и оружие
Курды обстреляли турецкие города
Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Финансы
Набиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции
Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Зеленский заявил о последствиях «формулы Штайнмайера» для Украины
Ранее контактная группа по Украине согласовала указанную инициативу.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.