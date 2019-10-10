Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Энергетика Минэнерго США прогнозирует падение цен на нефть Североморская нефть Brent до конца года будет держать цену около 59 долларов за баррель, но уже со II квартала 2020 года подешевеет до $57, прогнозирует Минэнерго США.

Космос Переселение на другие планеты назвали невозможным Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Авто Kia Seltos ставит рекорды продаж Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.

Спорт Путин: Россия открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке, об этом он сообщил на открытии форума "Россия - спортивная держава".

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Экономика Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.

Финансы Набиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Происшествия Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.