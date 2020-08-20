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REGNUM
REGNUM

Путин заявил, что Россия преодолеет сложности из-за санкций по Крыму

Ново-Огарево, Московская область, 20 августа 2020, 15:37 — REGNUM Санкции в отношении российского полуострова Крым создают сложности, которые обязательно будут преодолены.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин назвал «делом техники» преодоление последствий санкций, мешающих развитию Крыма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные в отношении России санкции, мешающие развитию Крыма, создают проблемы, но их можно преодолеть.
ТАСС09:59
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Взгляд.ру

Путин оценил санкции против Крыма

Взгляд.ру08:31
ТАСС

Путин назвал «делом техники» преодоление последствий санкций, мешающих развитию Крыма

ТАСС09:59
Комсомольская правда

Путин прокомментировал санкции по Крыму

Комсомольская правда08:44
РИА Новости Крым

Путин сделал заявление об антикрымских санкциях

РИА Новости Крым08:41
КП - Крым

Путин оценил санкции западных стран против Крыма и РФ

КП - Крым11:16
ИА Крыминформ

Путин оценил влияние санкций на привлечение инвестиций в Крым

ИА Крыминформ08:27
Известия

Путин оценил санкции в отношении Крыма

Известия08:04

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарант10:54
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09
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