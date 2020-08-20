Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.