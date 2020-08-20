Путин заявил, что Россия преодолеет сложности из-за санкций по Крыму
Ново-Огарево, Московская область, 20 августа 2020, 15:37 — REGNUM Санкции в отношении российского полуострова Крым создают сложности, которые обязательно будут преодолены.В источнике
С чего всё началось
Путин назвал «делом техники» преодоление последствий санкций, мешающих развитию Крыма
Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные в отношении России санкции, мешающие развитию Крыма, создают проблемы, но их можно преодолеть.
ТАСС09:59
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