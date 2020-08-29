Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
Интерфакс04:12
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