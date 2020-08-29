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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Россия 1".В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
Интерфакс04:12
Подробнее о событии
Вести.Ru

Путин: исходим из того, что выборы в Белоруссии состоялись

Вести.Ru03:12
Телеканал 360°

Россия признала легитимность выборов президента Белоруссии

Телеканал 360°04:56
RT на русском

Путин заявил о признании президентских выборов в Белоруссии

RT на русском05:54
Российская газета

Путин назвал легитимными выборы в Беларуси

Российская газета04:54
Lenta.ru

Путин посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам в Белоруссии

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии

РИА Новости04:32
РБК

Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

РБК05:56
КП - Беларусь

Путин: Выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа, Россия признает легитимными

КП - Беларусь06:24

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
ИА Красная Весна13:28