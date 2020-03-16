Политика
Газета.RuПутин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Путин подчеркнул, что в условиях санкций Россия восстановила сельское хозяйство, а также наладила экспорт. Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал Путин в интервью ТАСС.
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Здоровье
Под наблюдением на коронавирус в Удмуртии остается 51 человек
В настоящее время в Удмуртии не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Политика
В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.
Кино
«Бладшот» возглавил российский прокат в премьерные выходные
Первую строчку по кассовым сборам занимает боевик «Бладшот» Дэйва Уилсона. Кинокомикс собрал за прошедший уик-энд 177 миллионов рублей.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Общество
Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России
Как отмечает издание, "дочка" компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.
Авто
В Ярославле продают новую «Оку» без пробега
В Ярославле выставили на продажу совсем новую ВАЗ-1111 «Оку» 2002 года выпуска с пробегом 238 километров.
Здоровье
На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом
16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Общество
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина
Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В Тульской области школы и ССУЗы переходят на дистанционное обучение
Предварительно, ограничение будут действовать в школах до начала весенних каникул, в средних специальных учебных заведениях – 14 дней.
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
РНК и активность генов Статья об исследовании опубликована в Nature Communication. Работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ).
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Происшествия
Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков
Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
Авто
В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line
Футбол
«Ювентус» собирается продлить контракт с Роналду
Итальянский «Ювентус» хочет продлить контракт со своим нападающим Криштиану Роналду, 15 марта сообщает издание AS.
Политика
В Израиле Нетаньяху отстранили от власти
Правда, специфика израильской политической системы говорит о том, что списывать Нетаньяху со счетов еще рано.
Шоу-бизнес
У звезды шоу «Дом-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль груди
Молодая звезда шоу «Дом-2» пока не планирует удалять уплотнение. Впервые опухоль на груди Милены Безбородовой заметили осенью 2019 года.
Общество
Россияне начали запасаться едой из-за коронавируса
На фоне распространения нового коронавируса COVID-19 россияне начали закупать продукты и товары для формирования запасов.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.