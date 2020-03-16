Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Путин подчеркнул, что в условиях санкций Россия восстановила сельское хозяйство, а также наладила экспорт. Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал Путин в интервью ТАСС.
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«Плевать на них»: Путин сравнил санкции со стимулом для развития экономики РФ

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Путин: Да плевать на них, на эти санкции!

Life.ruвчера в 13:55
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Под наблюдением на коронавирус в Удмуртии остается 51 человек

В настоящее время в Удмуртии не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
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Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
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ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
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В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу.
RZN.info вчера в 14:43
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«Бладшот» возглавил российский прокат в премьерные выходные

Первую строчку по кассовым сборам занимает боевик «Бладшот» Дэйва Уилсона. Кинокомикс собрал за прошедший уик-энд 177 миллионов рублей.
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Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
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Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
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Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Как отмечает издание, "дочка" компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими, отправила партнерам сообщение, в котором предупредила о возможном закрытии магазинов.
Газета.Ru 04:49
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«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

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В Ярославле продают новую «Оку» без пробега

В Ярославле выставили на продажу совсем новую ВАЗ-1111 «Оку» 2002 года выпуска с пробегом 238 километров.
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На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом

16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 04:25
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Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Общество

В Тульской области школы и ССУЗы переходят на дистанционное обучение

Предварительно, ограничение будут действовать в школах до начала весенних каникул, в средних специальных учебных заведениях – 14 дней.
Тульские Известия 04:18
Экономика

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
RT на русском 04:26
Наука

Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома

РНК и активность генов Статья об исследовании опубликована в Nature Communication. Работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ).
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Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК вчера в 16:30
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В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

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Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков

Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
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В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

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«Ювентус» собирается продлить контракт с Роналду

Итальянский «Ювентус» хочет продлить контракт со своим нападающим Криштиану Роналду, 15 марта сообщает издание AS.
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В Израиле Нетаньяху отстранили от власти

Правда, специфика израильской политической системы говорит о том, что списывать Нетаньяху со счетов еще рано.
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У звезды шоу «Дом-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль груди

Молодая звезда шоу «Дом-2» пока не планирует удалять уплотнение. Впервые опухоль на груди Милены Безбородовой заметили осенью 2019 года.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

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Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
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