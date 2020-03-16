Москва, 16 марта 2020, 11:51 — REGNUM Санкции обернулись для России потерей около $50 млрд, но страна смогла полностью компенсировать их. Об этом заявил президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин: России удалось компенсировать все потери от санкций

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