Политика
REGNUMПутин: России удалось компенсировать все потери от санкций
Москва, 16 марта 2020, 11:51 — REGNUM Санкции обернулись для России потерей около $50 млрд, но страна смогла полностью компенсировать их. Об этом заявил президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Игры
«Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.
Происшествия
Российский тренер задушил бывшую любовницу на глазах у ее дочери
В Улан-Удэ арестован 38-летний тренер местного спортклуба, обвиняемый в убийстве бывшей любовницы, которую он задушил на глазах ее дочери.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь
Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом
Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Политика
Россия закроет границу с Беларусью
Россия закроет границу с Беларусью Власти России приняли решение закрыть границу с Беларусью из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Политика
Песков объяснил иерархию органов по борьбе с коронавирусом в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил разницу в полномочиях рабочей группы мэра столицы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом в Госсовете и координационного совета под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Экономика
Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Здоровье
В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
В России выздоровели и были выписаны более 10% заразившихся коронавирусом.
Футбол
«Ливерпуль» имеет самый ценный состав в топ-5 лиг Европы
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал анализ стоимости составов клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Политика
В Крыму хотят закрыть границу с Украиной
«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.
Общество
«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса
Организаторы озвучат новую дату в конце марта, - рассказала координатор «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк.
Наука
Новый метод покажет, как РНК влияет на активность генома
РНК и активность генов Статья об исследовании опубликована в Nature Communication. Работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ).
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Кино
Вин Дизель назвал самую трогательную сцену за всю историю кино
Вин Дизель считает, что, не смотря на столетнюю историю кинематографа, получившаяся сцена стала самой трогательной из того, что можно увидеть на экране.
Общество
Ульяновские школьники и студенты переходят на дистанционное обучение
В Ульяновске и области в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ переводят всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений на дистанционное обучение.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Футбол
Акинфеев в матче с «Уфой» провёл 40000-ю минуту в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки по минутам, проведённым в матчах чемпионата России.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Каратели применили беспилотник при обстрелах ДНР
Беспилотник был обнаружен военнослужащими НМ ДНР. После этого силами расчета комплекса РЭБ дрон был успешно приземлен.