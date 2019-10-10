Спорт
Народные новостиПутин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что страна в полном объеме выполняет требования WADA.
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Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
Picsnews.net вчера в 12:11
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений
Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Государственные Вести 01:31
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
На первом этапе исследования проверена продукция семи торговых марок недорого сегмента.
РИА Новости 01:15
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Происшествия
Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия 09 октября в 22:03
Происшествия
Суд начал предварительные слушания по делу, где фигурирует Атамбаев
Суд Первомайского района Бишкека приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу, в котором фигурирует бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Московский Комсомолец 00:57
Футбол
«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ
РИА Новости вчера в 17:36
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию
В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.
Lenta.ru 02:36
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Эхо Москвы 00:04
Политика
Путин осуществил кадровые перестановки в Кремле
Президент РФ Владимир Путин произвел назначения новых глав управлений госслужбы и информационного обеспечения Администрации главы государства.
Наша версия 01:24
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Теннис
Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 322 885 Медведев поспорит с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 6). Джокович является действующим чемпионом турнира в Шанхае.
Чемпионат 02:11
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
В Ашхабаде 11 октября состоится очередной Саммит глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.
Turkmenportal вчера в 06:31
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Могилы родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану на кладбище
Сотрудники кладбища отмечают, что журналисты идут на разные уловки, чтобы пробраться к месту, зачастую они выдают себя за близких друзей или дальних родственников Анастасии Заворотнюк, об этом сообщает teleprogramma.pro Кладбище в Анкудиново закрытое, места на нем предназначены для некрополей.
Privet-Rostov.ru 02:31