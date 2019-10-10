Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПутин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Дворкович: «Слежу за выступлением Глушакова. Желаю ему полного выздоровления!»

Sport24.ru10:45

Владимир Путин: Россия в полном объеме выполняет требования WADA

Советский спорт09:12

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Матч ТВ08:56

Владимир Путин — о взаимодействии с ВАДА: «Рассчитываю, что все вопросы будут решаться справедливым образом»

Sportbox.RU08:56

Путин заявил о полном выполнении требований WADA

РБК08:51

Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика

RT на русском10:11

Путин прокомментировал требования WADA к России

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
Здоровье

Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor вчера в 04:01
Культура

Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033»

Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».
Петербургский дневник 08 октября в 04:26
Кино

Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»

Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск вчера в 02:04
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Футбол

Путин высказался об идее футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском вчера в 06:14
Транспорт

В Москве пробки достигли десяти баллов

РИА Новости 12:24
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Политика

Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing.
ФАН вчера в 04:21
Футбол

Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Советский спорт 12:33
Энергетика

Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс вчера в 11:38
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Политика

Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе

Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика

Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами

Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Актуальные Новости 09:22
Авто

Dyson отказался выпускать собственный электрокар

Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Вести.Хайтек 12:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Гаджеты

Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь

Как ожидалось, компания Microsoft должна была завершить работу на полугодовым крупным обновлением операционной системы Windows в сентябре и выпустить его для производителей в октябре.
iXBT.com 07:58
Политика

Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
РИА Новости 12:51
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 12:50
Происшествия

В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре в жилом доме

РИА Новости 10:11
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Гаджеты

Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Армия и оружие

Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 11:53
Политика

Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Космос

Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь

РИА Новости 10:41
Происшествия

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
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