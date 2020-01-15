Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.

Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Общество Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

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