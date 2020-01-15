Общество
RT на русскомПутин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.
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Общество
Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Политика
Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти
Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Здоровье
Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
В Госдуме прокомментировали отставку правительства
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Автоспорт
Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»
Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов планирует жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия