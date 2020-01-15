Общество

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Сегодня у нас почти 147 млн человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период», — сказал глава государства.
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Эксперт прокомментировал слова Путина о падении рождаемости в России

RT на русском07:32

Путин поручил повысить коэффициент рождаемости в России до 1,7 к 2024 году

ФАН05:36

Россия — это МЫ…

Эхо Севера05:24

Путин связал судьбу России и ее перспективы с демографией

РБК04:34

Путин заявил о падении рождаемости в России

Коммерсантъ04:20

Путин рассказал о «демографической ловушке»

Известия04:11

Путин назвал высший национальный приоритет

Газета.Ru04:21
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Комсомольская правда 05:18
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta 09:08
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Авто

Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Rusargument 03:32
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 08:48
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Здоровье

Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
REGNUM 10:25
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Политика

В Госдуме прокомментировали отставку правительства

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
RT на русском 10:17
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Тарантас Ньюс 07:39
Хоккей

Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Спорт-Экспресс 02:46
Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Футбол

Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Чемпионат 06:06
Шоу-бизнес

Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов планирует жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
ProstoProSport вчера в 04:06
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Происшествия

В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

РИА Новости 09:38
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ вчера в 02:32
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

RT на русском 09:26
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

Вести.Ru 01:36
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