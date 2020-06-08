Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.
ТАСС07:50

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Налоги и вычет: какую поддержку получат соцработники и НКО

Известия15:00

В сострадательном наклонении

Российская газета11:59

Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса

Московский Комсомолец08:23

Путин рассказал, чему уделили особое внимание при обсуждении поправок

РИА Новости07:39

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Газета.Ru07:36

Путин назвал особенность социальных поправок к Конституции

Lenta.ru08:16

Путин: изменения в конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи

ТАСС07:50
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
4,4K
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади.
Газета.Ru 16:53
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
1,9K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
120
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали

ТАСС 04:55
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Армия и оружие

Кошкин: конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО

Конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО. Об этом пишет Nation News со ссылкой на политолога Андрея Кошкина.
Piter.tv 10:28
1
Общество

Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»

Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
4
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
5
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,8K
Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Lenta.ru 10:06
36
Общество

ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 16:07
58
Политика

Депутат обвинил власти в сокрытии биолабораторий США на Украине

Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил власти в укрывательстве правды о деятельности американских биологических лабораторий на Украине.
Военное дело 09:10
6
Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
146
Политика

«Яблоко» отказалось голосовать по поправке в конституцию

Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправке в конституцию, которое состоится 1 июля.
BFM.ru 04:10
7
Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Происшествия

Уголовное дело после смертельного ДТП с Ferrari возбудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.
РЕН ТВ 08:33
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Газета.Ru 07:14
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
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Общество

Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

Российская газета 16:52
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
4
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
3,4K
Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
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