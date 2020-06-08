Политика
Газета.RuПутин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.ТАСС07:50
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Путин объяснил закономерность поправок к Конституции на примере пандемии коронавируса
Московский Комсомолец08:23
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Происшествия
Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади.
Газета.Ru 16:53
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Армия и оружие
Кошкин: конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО
Конфликт Греции и Турции может привести к расколу НАТО. Об этом пишет Nation News со ссылкой на политолога Андрея Кошкина.
Piter.tv 10:28
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокуратура Нидерландов во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Lenta.ru 10:06
Общество
ВОЗ рекомендовала россиянам соблюдать масочный режим
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 16:07
Политика
Депутат обвинил власти в сокрытии биолабораторий США на Украине
Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил власти в укрывательстве правды о деятельности американских биологических лабораторий на Украине.
Военное дело 09:10
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Политика
«Яблоко» отказалось голосовать по поправке в конституцию
Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправке в конституцию, которое состоится 1 июля.
BFM.ru 04:10
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Уголовное дело после смертельного ДТП с Ferrari возбудили в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием Ferrari, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.
РЕН ТВ 08:33
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Газета.Ru 07:14
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Общество
Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке
Российская газета 16:52
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Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31