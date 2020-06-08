На встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, глава государства назвал непреходящими нравственными нормами сострадание, взаимопомощь и милосердие.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает РИА "Новости".

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