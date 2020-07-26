Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — подчеркнул президент. Кроме того, Путин уточнил, что правнуки моряков-победителей не способны предать Россию.

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