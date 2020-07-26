Политика
ФАНПутин заявил, что ВМФ РФ достойно выполняет поставленные задачи
«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — подчеркнул президент. Кроме того, Путин уточнил, что правнуки моряков-победителей не способны предать Россию.
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Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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Владимир Путин: Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи
Телеканал Санкт-Петербург04:36
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Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости 02:43
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 24 июля в 11:51
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Футбол
Был ли дебош? Слуцкий прокомментировал новый скандал с участием Дмитрия Тарасова
Вести.Ru 10:04
Общество
На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия
В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
Происшествия
Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве
На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых.
Российская газета 10:30
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Здоровье
Россияне едят почти в три раза больше соли, чем можно
Среднее потребление соли в России составляет 12 граммов на человека в день, тогда как Всемирная организация здравоохранения и российский Минздрав рекомендуют не более 5 граммов.
Вести.Ru 07:51
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
По информации источника, дата начала выпуска кроссовера не будет перенесена.
Лезги газет 06:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, как у нее и ее супруга рэпера Элджея (Алексей Узенюк) проявился коронавирус.
РИА Новости 09:45
Спорт
Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Авто
В первые шесть месяцев 2020 г. в РФ стало на 228 автодилеров меньше
В первом полугодии количество дилерских центра по продаже и обслуживанию автомобилей в России сократилось на 228 организаций.
Деловое.ТВ 04:28
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Гаджеты
Представлен первый в мире SSD на 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0
Игромания.ру 08:25
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Общество
Сервис more.tv ответил на обвинение сериала «Чики» в пропаганде ЛГБТ
Сериал "Чики" попал в поле зрения общественной уполномоченной по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольги Баранец, которая назвала "пропагандой феминизма" наличие в нем безвольных и агрессивных героев-мужчин, а также потребовала проверить проект, маркированный "18+", на наличие пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.
Газета.Ru 07:46
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings 09:55
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54