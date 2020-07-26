Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге, куда приехал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. После обхода кораблей на Неве президент произнес поздравительную речь.

Путин выступил с поздравительной речью в честь Дня ВМФ РФ

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