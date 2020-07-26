Политика
Народные новостиПутин выступил с поздравительной речью в честь Дня ВМФ РФ
Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге, куда приехал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. После обхода кораблей на Неве президент произнес поздравительную речь.
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Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок
Nord, смартфон недорогого сегмента, установил рекорд еще до выхода в продажу.
OAnews 01:54
Культура
В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ вчера в 15:39
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели.
Evo-rus.com 23 июля в 05:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Происшествия
Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины
На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Общество
Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве.
Коммерсантъ 06:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Политика
Папа Римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу
Папа Римский Франциск приветствовал ещё один шаг для примирения на Донбассе, которым он считает усиление «режима тишины».
News.ru 07:27
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Интернет
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
Общество
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Российская газета вчера в 20:50
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru 06:59
Общество
Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области в понедельник
По прогнозам синоптиков, в Иркутской области в понедельник, 27 июля, ожидаются ливни, местами грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.
Байкал24 07:19
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Общество
Российский депутат устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
Российский политик и председатель молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя.
Lenta.ru 07:45