В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.