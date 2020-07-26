Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
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Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад и поздравил российских моряков с Днём Военно-Морского Флота, сообщает РИА «Новости».В источнике
Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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