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Псковское агентство информации
Псковское агентство информации

Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ

Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад и поздравил российских моряков с Днём Военно-Морского Флота, сообщает РИА «Новости».В источнике
Владимир Путин
Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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РБК

Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

РБК05:06
Вести.Ru

Верность долгу так же священна, как любовь к Отечеству, напомнил Путин

Вести.Ru04:59
Известия

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Известия03:42
ТК Звезда

«ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи»: Путин поздравил моряков с праздником

ТК Звезда04:18
Комсомольская правда

Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

Комсомольская правда04:01
Lenta.ru

Путин обратился к морякам

Lenta.ru04:41
РЕН ТВ

Путин: Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину

РЕН ТВ04:40
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
1,2K

В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе

Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна07:34
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
1,1K

Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета05:37
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DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь

В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.
КиноПоиск03:10
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUMвчера в 10:04
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