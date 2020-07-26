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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Путин заявил, что ВМФ России достойно выполняет свои задачи

Президент России Владимир Путин сообщил, что Военно-морской флот Российской Федерации достойно выполняет свои задачи. Об этом глава государства заявил во время главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, который проходит в Санкт-Петербурге 26 июля.В источнике
Владимир Путин
Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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Lenta.ru

Путин обратился к морякам

Lenta.ru04:41
REGNUM

Путин: Преемственность России как великой морской державы неразрывна

REGNUM04:31
Телеканал Санкт-Петербург

Владимир Путин: Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи

Телеканал Санкт-Петербург04:36
Life.ru

Путин заявил, что ВМФ достойно выполняет свои задачи

Life.ru04:34
РЕН ТВ

Путин: ВМФ выполняет сложные задачи, безупречно служа Отечеству

РЕН ТВ04:21
ТК Звезда

«ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи»: Путин поздравил моряков с праздником

ТК Звезда04:18
Москва 24

ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи – Путин

Москва 2404:41
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После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

ГУ МВД по Москве сообщило, что по факту массовой драки между выходцами из Азербайджана и Армении на юго-востоке города возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое.
Московский Комсомолец24 июля в 09:19
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Герой России объяснил, почему российские моряки не боятся Бермудского треугольника

Герой России и ветеран ВМФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров рассказал «Звезде» поведал телеканалу «Звезда», почему в свое время советские, а теперь и российские подводники не боятся Бермудского треугольника, имеющего славу загадочного и опасного места.
Московский Комсомолец04:44
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости01:00
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Очередную акцию протеста провели азербайджанцы Канады - фото

Азербайджанцы провели акции протеста в Нью-Йорке >> Начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу из артиллерийских установок позиции ВС Азербайджана.
Sputnik Азербайджан05:45
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газетавчера в 07:07
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