Путин заявил, что ВМФ России достойно выполняет свои задачи
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Военно-морской флот Российской Федерации достойно выполняет свои задачи. Об этом глава государства заявил во время главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, который проходит в Санкт-Петербурге 26 июля.В источнике
Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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Владимир Путин: Военно-морской флот достойно выполняет самые сложные задачи
Телеканал Санкт-Петербург04:36