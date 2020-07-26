Политика
ФАНПутин заявил, что ВМФ РФ достойно выполняет поставленные задачи
«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — подчеркнул президент. Кроме того, Путин уточнил, что правнуки моряков-победителей не способны предать Россию.
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Весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
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В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
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В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» пропустил от «Ньюкасл Юнайтед» свой самый быстрый гол в Премьер-лиге.
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Lenta.ru 06:33
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 11:29
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
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Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия
Пожар в пензенской пекарне локализован на 1 тыс. кв. м
Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС. Пожар тушат по второму (повышенному) рангу сложности.
Известия 11:27
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Гаджеты
Представлен первый в мире SSD на 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0
Игромания.ру 08:25
Футбол
Капитан «Зенита» покидает команду
Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с "Зенитом", в составе которого он играл с февраля 2017 года.
Вести.Ru 07:05
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
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На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы Признаки чумы обнаружены у местного жителя.
Экспресс газета 06:02
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК вчера в 02:01
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
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Кино
Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена
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Газета.Ru 09:28
Футбол
Президент «Сельты» высказался о подписании Смолова
Напомним, что форвард выступал за «Сельту» на правах аренды с января нынешнего года.
ODDS.ru 12:00
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Футбол
Арбитр Федотов считает, что в финале Кубка России нужно было удалить Ракицкого
Арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий должен был быть удален в финале Кубка России с «Химками».
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Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
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Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
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iReactor 10:49
Энергетика
Планы Европы по переходу на водородное топливо могут помешать окупаемости СП-2
По расчетам специалистов проект смог бы окупиться через 10 лет, однако намерения европейских стран по замещению газа водородом могут помешать планам аналитиков.
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Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12