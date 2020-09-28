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REGNUM

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новости12:31
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Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфакс13:21
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБК13:07
Коммерсантъ

Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений

Коммерсантъ13:05
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАСС12:56
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русском12:33
Комсомольская правда

Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений

Комсомольская правда12:29
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

РИА Новости12:31

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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