Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
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Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена
Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новости12:31
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Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений
Комсомольская правда12:29