Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.В источнике
Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья.
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Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений
Комсомольская правда12:29