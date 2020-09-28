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BFM.ru
BFM.ru

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.В источнике
Владимир Путин
Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов, это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья.
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Московский Комсомолец

Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности из-за пандемии

Московский Комсомолец12:37
РБК

Путин в обращении к россиянам напомнил о рисках коронавируса

РБК12:28
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русском12:33
Комсомольская правда

Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений

Комсомольская правда12:29
Эхо Москвы

Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена

Эхо Москвы12:35
РИА Новости

Путин обратился к россиянам

РИА Новости12:31
Взгляд.ру

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Взгляд.ру12:28

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий
Город Глазов12:00

Магомедов обвинил главу совета директоров Fesco в рейдерском захвате

Ранее ряд телеграмм-каналов сообщал о письме Магомедова из СИЗО, в котором бизнесмен утверждает, что действующий председатель совета директоров группы Лейла Маммед Заде совместно с некоторыми его членами пытаются сорвать намеченное на 30 сентября годовое собрание акционеров и продать Fesco третьим лицам.
ПРАЙМ10:25
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59