Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи.

Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.

Путин рассказал, что часто ночует в Кремле

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