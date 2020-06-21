Политика

РИАМОРИАМОПутин рассказал, что часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
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Владимир Путин
Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 06:45

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