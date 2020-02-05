Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте

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