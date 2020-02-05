Политика

URA.RuURA.RuПутин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте

Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты», — цитирует ТАСС российского лидера.
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Путин: человечество оказалось у опасной черты

Газета.Ru09:47

Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты

Известия06:50

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

РИА Новости05:39

Путин заявил о приближении человечества к «опасной черте»

ТК Звезда06:47

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Lenta.ru05:40

Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

РБК07:37

Путин: мир оказался у «опасной черты» из-за разрушения контроля над вооружениями

ТАСС05:35
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Общество

Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:09
Политика

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
REGNUM 08:23
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
BFM.ru 10:51
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Политика

США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Рифей-Пермь вчера в 11:55
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской восхитилась Андреем Малаховым

Примечательно, что далеко не все разделяют мнение дочери «королевы шансона» о благородстве Малахова.
Bimru.ru 01:43
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Известия 10:00
Авто

Lada Vesta Cross и XRay Cross получили новую цифровую приборку

Производитель различных электронных комплектующих Ferrum рассказал журналистам, что полностью закончил работу над улучшенными приборными панелями Lada Vesta Cross и XRay Cross.
Car.ru 02:58
Общество

Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Lenta.ru 10:11
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Футбол

«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина

Газета.Ru 10:02
Культура

Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
МонаВиста 06:39
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Российская газета 02:57
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru 09:22
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org вчера в 16:15
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa 03 февраля в 10:22
Единоборства

Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России

Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Газета.Ru 08:16
Футбол

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

Спорт-Экспресс 08:01
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
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