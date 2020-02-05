Политика
URA.RuПутин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты», — цитирует ТАСС российского лидера.
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Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Общество
Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости".
Политика
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской восхитилась Андреем Малаховым
Примечательно, что далеко не все разделяют мнение дочери «королевы шансона» о благородстве Малахова.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Авто
Lada Vesta Cross и XRay Cross получили новую цифровую приборку
Производитель различных электронных комплектующих Ferrum рассказал журналистам, что полностью закончил работу над улучшенными приборными панелями Lada Vesta Cross и XRay Cross.
Общество
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Кино
Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»
В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Единоборства
Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.