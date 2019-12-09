Российский лидер Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо, он остался доволен.

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

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