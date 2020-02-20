Политика
RT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.ТАССвчера в 17:00
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Происшествия
В Крыму автофургон насмерть сбил двух пешеходов
В Республике Крым автофургон Isuzu на пешеходном переходе насмерть сбил двух пешеходов.
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Спорт
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Общество
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Футбол
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