Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
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с чего всё началось

Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
ТАССвчера в 17:00

Подробнее о событии

Путин c улыбкой разъяснил, распался ли тандем с Медведевым

Московский Комсомолец02:04

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

ТАССвчера в 17:02

Главные новости к утру 20 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина

РБКвчера в 20:16

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

RT на русскомвчера в 19:33

Путин опроверг версию о распавшемся «тандеме» с Медведевым

Lenta.ruвчера в 17:47

Видео: Путин объяснил отставку Медведева

РЕН ТВ01:41
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Общество

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутником «Меридиан-М»

RT на русском 03:34
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Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»

В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Интерфакс 03:07
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Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
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Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

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Ведомости вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Полина Диброва рассказала о состоянии супруга

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.
Rostov.ru 00:38
Общество

Эвакуированные из Китая украинцы будут размещены в Санжарах Полтавской области, где продолжаются протесты

Специальным транспортом Госслужбы Украины по ЧС в сопровождении и под охраной полиции эвакуированные из Китая будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Украина.ру 03:03
Происшествия

Стрелок из германского Ханау оставил письменное признание

Мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Взгляд.ру 01:39
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru вчера в 14:36
Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Футбол

Кузяев вернулся в общую группу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начал тренироваться в общей группе команды. 27-летний игрок занимался с небольшими ограничениями.
Sports.ru 03:24
Общество

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов в космос не полетит

Ранее "Первый Тульский" сообщал о том, что уроженец Новомосковска Николай Тихонов будет командовать космическим кораблем, который должен был 9 апреля с "Байконура" отправится в полет.
Первый Тульский 02:22
Политика

ЦИК откроет дополнительные участки для голосования по поправкам в Конституцию

Во время голосования по поправкам в Конституцию России Центризбирком откроет дополнительные участки на рабочих местах, об этом сообщил заместитель главы комиссии Николай Булаев.
Экономика сегодня 03:34
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
REGNUM 00:22
Происшествия

В Крыму автофургон насмерть сбил двух пешеходов

В Республике Крым автофургон Isuzu на пешеходном переходе насмерть сбил двух пешеходов.
Российская газета 00:35
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РБК 01:56
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
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30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»

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Экономика

«Яндекс», Mail.ru и Avito стали самыми дорогими компаниями рунета

Рейтинг Forbes самых дорогих компаний рунета снова возглавила «Яндекс». Стоимость компании достигает $14,6 млрд.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Общество

Россия подаст жалобу на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Российская сторона в течение трёх месяцев подаст жалобу на решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.
RT на русском 18 февраля в 05:48
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Ведомости вчера в 16:52
Здоровье

Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно

В России могут разрешить врачам ставить предварительные диагнозы и назначать лечение пациентам дистанционно.
Ведомости вчера в 14:42
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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

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Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку на район рядом с российской базой Хмеймим

Lenta.ru вчера в 14:59
Футбол

Венгер предложил вариант изменения правила офсайда

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
Спорт-Экспресс вчера в 02:52
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