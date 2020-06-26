Коронавирус
ТАССПутин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встреча в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
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Религия
Скандального уральского священника обвинили в нарушении присяги
Как сказал журналистам глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, священник вышел из подчинения, нарушая священническую присягу.
Говорит Москва 08:57
Игры
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня
Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
ГЛАС.RU вчера в 09:47
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:19
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
SpeedMe 24 июня в 23:42
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости вчера в 02:15
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Общество
Скульптор Ржевского мемориала рассказал, когда туда пустят посетителей
Скульптор, создавший фигуру Советского солдата, Андрей Коробцов в своём Инстаграме сообщил, что Ржевский мемориал откроет двери для посетителей 1 июля.
ТИА вчера в 07:46
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Интернет
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео через приложение
Коммерсантъ 06:06
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Политика
В Раде заявили о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию".
РИА Новости 24 июня в 21:06
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Газета.Ru 02:13
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42
Армия и оружие
На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
РИА Новости 05:00
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Политика
МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service вчера в 13:51