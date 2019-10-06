Политика
Газета.RuПутин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.
Российская газета 05:00
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 04 октября в 01:12
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники
Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук 30 минут играл прилично, у Смолова микротравма»
Спорт-Экспресс 11:03
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ 10:49
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Космос
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight
В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука 04 октября в 05:13
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Марии Голубкиной выросла настоящей красавицей
Ведь девушка выросла без преувеличений настоящей красавицей.
Bimru.ru 04:11
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика
Порошенко вступил в спор с националистом из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
Политическая Экспертиза 02:25
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Политика
Глава МВД Германии опасается нового миграционного кризиса в Европе
Немецкий министр опасается, что в Европе может снова начаться миграционный кризис, подобный тому, что случился в 2015 году.
Коммерсантъ 05:55
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США и России
США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли.
Газета.Ru 03:04
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Политика
Представитель Зеленского озвучил «расценки» за участие в вече в Киеве
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве.
Экономика сегодня 10:51