Политика

Газета.RuГазета.RuПутин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Взгляд.ру08:58

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Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

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РИА Новости09:06

Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

РБК10:52

Путин заявил об отсутствии интереса к ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Ведомости08:34

Путина не интересуют последствия разговора с Трампом для Зеленского

РЕН ТВ08:00
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Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
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Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
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Представитель Зеленского озвучил «расценки» за участие в вече в Киеве

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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