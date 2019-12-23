Армия и оружие
РИА НовостиПутин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
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Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Политика
Лукашенко изъявил желание выпить водки с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что накануне Нового года ему приходится решать экономические вопросы — вместо того, чтобы выпить водки с российским коллегой Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Минобороны РФ обеспечило жильем более 60 тысяч военнослужащих
За последние пять лет более 60 тысяч военнослужащих, стоявших в очереди за квартирами, получили жилье от Минобороны России, заявил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Трамп рассказал о подписании торгового соглашения с КНР
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 24 декабря, на пресс-конференции во Флориде заявил, что торговое соглашение страны с Китаем уже готово.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Космос
NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне
NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Футбол
Виллиан надеется играть в «Челси» до 40 лет
Виллиан играет в «Челси» с 2013 года, ранее выступал в «Коринтиансе», «Шахтёре» и «Анжи».
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Общество
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой
Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.
Космос
Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет
Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя общением с Гитлером
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с нацистским лидером Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых руководителей стран Европы.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Наука
Исследование графена преподнесло очередной сюрприз
Результаты Фомина и Бражкина показывают, что структура жидкого углерода над кривой плавления графена претерпевает изменения, а значит, максимум должен существовать.
Армия и оружие
ДНР: украинский силовик перешел на сторону ополченцев
В Донецкой народной республике сообщили о переходе украинского военнослужащего 56-й бригады вооруженных сил на их сторону, передает РИА Новости.
Происшествия
Анна Кузнецова: Живущую в перинатальном центре девочку еще не забрали
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном центре, так и не забрали родители.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».