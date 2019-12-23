Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

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