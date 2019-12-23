В войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Пересвет". Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация. По словам главы государства, ни у кого в мире нет гиперзвукового оружия, только у РФ.

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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Политика Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.

Спорт ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Фигурное катание Ягудин: «Загитова сделала очень много для страны» Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру и не принимать участия в чемпионате России.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

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