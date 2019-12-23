Армия и оружие
Piter.tvПутин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ
В войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Пересвет". Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация. По словам главы государства, ни у кого в мире нет гиперзвукового оружия, только у РФ.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Армия и оружие
Минобороны передан новый комплект ЗРК С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 «Витязь» создан для обороны наземных сил от массированных ударов с воздуха.
Общество
Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки
Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Авто
Kia назвала цену на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Фигурное катание
Ягудин: «Загитова сделала очень много для страны»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру и не принимать участия в чемпионате России.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии
Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Армия и оружие
Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год
Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Происшествия
Суд арестовал «долевку» в Сочи у мужа опального адвоката Дроздовой
Тюменский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу гражданского мужа опального адвоката Розы Дроздовой на постановление Ленинского районного суда Тюмени.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Общество
Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли
Общество
Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.
Общество
Верховный суд: токены могут быть предметом взятки
Цифровые права (токены) могут оцениваться как предмет взятки, пояснил Верховный суд России в принятом во вторник добавлении в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», пишет ТАСС.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).