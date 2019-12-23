Армия и оружие
RT на русскомПутин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «догоняют нас».
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Гаджеты
Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему
Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Гаджеты
Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире
Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Футбол
«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.
Политика
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Происшествия
Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование
Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Финансы
В России снизилась максимальная ставка по вкладам
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря снизилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,06%, следует из сообщения Банка России.
Футбол
«Рубин» может приобрести Соболева и Шатова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев могут перейти в «Рубин».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Технологии
Twitter запретил анимацию из-за атак на эпилептиков
Руководство Twitter приняло решение запретить анимированные PNG-картинки на всей платформе из-за случаев злоупотребления - ранее неизвестные тролли с их помощью совершали атаки на аккаунты, популярные среди больных эпилепсией, чтобы вызвать у них припадок.