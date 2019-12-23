Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «догоняют нас».

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

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Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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