Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
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Путин назвал уникальной ситуацией наличие у России гиперзвукового оружия

Известия08:06

Путин сообщил о разработке гиперзвукового «Циркона» наземного базирования

РБК08:22

Путин заявил, что работа над «супероружием» идет по плану

Интерфакс07:33

«Авангард» защиты

Российская газета11:30

Путин: Россия опережает всех по вооружениям

ТАСС08:05

Путин: в России работают над ракетой «Циркон» наземного базирования

РИА Новости07:32

Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере развития вооружений

REGNUM07:47
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Общество

Голикова заявила о снижении смертности в России

По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.
РИА Новости 14:37
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
РИА Новости 15:14
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
Происшествия

В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России

Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Известия 15:35
Общество

В работе Visa и Mastercard произошли сбои

Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Lenta.ru 14:40
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
Общество

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Интерфакс 14:19
Политика

Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
РБК 15:32
Политика

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
РБК 06:51
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Музыка

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Piter.tv 13:44
Шоу-бизнес

Названы имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах

РЕН ТВ 13:42
Общество

Эд Ширан объявил о приостановке карьеры

Британский музыкант Эд Ширан объявил о временной приостановке своей карьеры. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.
Национальная служба новостей 14:56
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Общество

Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Sport24.ru 11:48
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в мире

Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
РИА Новости 14:16
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Общество

Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате

Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 12:35
Авто

В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей

Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Российская газета 12:25
Общество

Россияне стали гораздо довольнее жизнью за последние 20 лет

"За 20 лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась", – заявил Федоров.
Народные новости 13:20
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 13:57
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Экономика

«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ

"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:36
Экономика

СМИ: Дочь главы Службы внешней разведки стала совладелицей компании партнеров сына Якунина. Она займется производством круп и макарон для «Ашана» и «Дикси»

Напомним, еще в конце прошлого года дочь главы СВР учредила холдинговую компанию ООО «УК Агро-Альянс» вместе с бывшими партнерами Андрея Якунина, сына главы РЖД Владимира Якунина — Михаилом Цобкалло, Виктором Козыревым, Павлом Макеевым и Валерием Зайцевым.
Фонтанка.Ру 14:30
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
ТАСС 13:31
Политика

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
РБК 10:00
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