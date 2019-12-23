Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

Общество Голикова заявила о снижении смертности в России По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.

Происшествия В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.

Кино Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ "Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.

Общество В работе Visa и Mastercard произошли сбои Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Армия и оружие Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Политика Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».

Общество Эд Ширан объявил о приостановке карьеры Британский музыкант Эд Ширан объявил о временной приостановке своей карьеры. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Общество Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.