Армия и оружие
РИА НовостиПутин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
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Общество
Голикова заявила о снижении смертности в России
По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России
Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Политика
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Общество
Эд Ширан объявил о приостановке карьеры
Британский музыкант Эд Ширан объявил о временной приостановке своей карьеры. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Общество
Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Общество
Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате
Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Авто
В Москве с 1 января подорожает эвакуация автомобилей
Эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, в Москве подорожает с 1 января будущего года.
Общество
Россияне стали гораздо довольнее жизнью за последние 20 лет
"За 20 лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась", – заявил Федоров.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Экономика
СМИ: Дочь главы Службы внешней разведки стала совладелицей компании партнеров сына Якунина. Она займется производством круп и макарон для «Ашана» и «Дикси»
Напомним, еще в конце прошлого года дочь главы СВР учредила холдинговую компанию ООО «УК Агро-Альянс» вместе с бывшими партнерами Андрея Якунина, сына главы РЖД Владимира Якунина — Михаилом Цобкалло, Виктором Козыревым, Павлом Макеевым и Валерием Зайцевым.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.