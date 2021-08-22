Lenta.ruПрезидент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процентаПрезидент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента.Lenta.ru"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.ТАССПутин отметил, что финансовые власти России принимают необходимые меры для того, чтобы вернуть инфляцию к планировавшемуся уровню.РЕН ТВПутин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.ТАССЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейНевские НовостиDP.RULife.ruRT на русскомАБНРЕН ТВГазета.RuПодробнее о событииПутин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляцииRT на русском07:49Президент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процентаLenta.ru06:47Путин заявил, что действия правительства и ЦБ адекватны ситуации с инфляциейГазета.Ru06:57Путин назвал действия ЦБ и правительства адекватными ситуацииИнтерфакс07:46Путин оценил меры кабмина и ЦБ для сдерживания инфляцииРоссийская газета06:42Путин: фактическая инфляция сейчас составляет 6,5%РЕН ТВ06:21Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%ТАСС06:21Показать ещёОценить497Поделиться