Будьте в Плюсе

Президент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процента

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента.
Lenta.ru
"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.
ТАСС
Путин отметил, что финансовые власти России принимают необходимые меры для того, чтобы вернуть инфляцию к планировавшемуся уровню.
РЕН ТВ
Путин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.
ТАСС

Подробнее о событии

Путин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляции
RT на русском07:49
Президент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процента
Lenta.ru06:47
Путин заявил, что действия правительства и ЦБ адекватны ситуации с инфляцией
Газета.Ru06:57
Путин назвал действия ЦБ и правительства адекватными ситуации
Интерфакс07:46
Путин оценил меры кабмина и ЦБ для сдерживания инфляции
Российская газета06:42
Путин: фактическая инфляция сейчас составляет 6,5%
РЕН ТВ06:21
Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%
ТАСС06:21

Интересное

В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы, два человека пострадали

По данным ведомства, днем в субботу огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе.
РИА Новостивчера в 07:21