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Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%

Рост цен в России составляет 6,5% по году, сообщил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".
ТАСС
"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.
ТАСС
Путин отметил, что финансовые власти России принимают необходимые меры для того, чтобы вернуть инфляцию к планировавшемуся уровню.
РЕН ТВ
Путин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.
ТАСС

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