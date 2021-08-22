ТАССПутин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%Рост цен в России составляет 6,5% по году, сообщил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".ТАСС"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.ТАССПутин отметил, что финансовые власти России принимают необходимые меры для того, чтобы вернуть инфляцию к планировавшемуся уровню.РЕН ТВПутин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.ТАССЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейНевские НовостиDP.RURT на русскомLife.ruАБНГазета.RuРЕН ТВПодробнее о событииПутин прокомментировал действия кабмина и ЦБ в отношении инфляцииRT на русском07:49Путин назвал действия ЦБ и правительства адекватными ситуацииИнтерфакс07:46Путин: фактическая инфляция сейчас составляет 6,5%РЕН ТВ06:21Президент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процентаLenta.ru06:47Путин оценил меры кабмина и ЦБ для сдерживания инфляцииРоссийская газета06:42Путин заявил, что действия правительства и ЦБ адекватны ситуации с инфляциейГазета.Ru06:57Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%ТАСС06:21Показать ещёОценить521Поделиться